maltempo a como smottamento sulla regina a colonno

Un smottamento sulla strada Regina a Colonno ha causato l’intervento di circa venti unità dei vigili del fuoco durante la notte. Le operazioni di soccorso sono state avviate per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti. Non sono stati segnalati feriti o altre emergenze legate all’incidente. La strada è temporaneamente chiusa al traffico mentre proseguono le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.

Como, 17 luglio 2026 – Sono circa venti gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco del comando di Como nel turno notturno. Per le avverse condizioni meteo è avvenuto un piccolo smottamento sulla SS Regina nel comune di Colonno a partire dalle ore 4. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Strada praticabile a senso alternato. Fino alle 13 di oggi è valida l’allerta meteo gialla. Nella prima parte della giornata possibili rovesci e temporali sui settori settentrionali a carattere locale o sparso, accompagnati da raffiche di vento molto forti, eventualmente fino 110-150 kmh, pioggia forte, con possibili massimi locali compresi tra 50 e 100 mm, e grandine di piccole-medie dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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