maceratese le mosse di mercato si prova a stringere per iaiunese

Il direttore sportivo sta lavorando per portare a termine le trattative con il portiere Daniel Perri e l’attaccante Christian Iaiunese. Entrambi i giocatori sono al centro delle discussioni attuali per rinforzare la rosa della squadra. La società sta cercando di arrivare a un accordo con i due atleti, mentre le trattative sono in corso. La squadra sta definendo i dettagli per completare la composizione del roster.

Il portiere Daniel Perri e la punta Christian Iaiunese: questi due nomi stanno stuzzicando il direttore sportivo Giulio Spadoni che sta completando la nuova Maceratese. Nei giorni scorsi il diesse biancorosso si è incontrato con l’omologo della Samb e in questo colloquio è saltato fuori il nome di Iaiunese, punta del 2006 che ha debuttato in C con i rossoblù segnando un gol nel match contro la Juve Next Gen del definitivo 4-2. Dopo alcuni mesi a San Benedetto il giocatore a gennaio è stato ceduto in prestito al Terranuova Traiana (serie D) dove ha segnato una rete nella seconda parte di stagione in 15 presenze, in questa società era stato la stagione precedente realizzando 10 gol in 31 presenze, mentre nel 2023-24 ha giocato con il Figline dove ha collezionato 10 presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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