Il Comune di Bologna ha deciso di coinvolgere gli accompagnatori turistici per contrastare l’abusivismo. L’amministrazione ha aperto le porte a questa figura professionale, spiegando le differenze tra accompagnatore e guida turistica. L’obiettivo è distinguere chiaramente chi svolge attività autorizzata da chi esercita senza licenza. La misura mira a combattere i cosiddetti “furbetti” del turismo, favorendo l’intervento di professionisti regolari.

Il Comune di Bologna apre le porte agli accompagnatori turistici. Lo fa per chiarire il tema dell’ abusivismo in città, definendo nello specifico le differenze tra guida turistica e accompagnatore turistico. Un tema emerso a seguito della nostra inchiesta su queste colonne. Così il consigliere delegato al Turismo Mattia Santori, il responsabile del reparto della Polizia Commerciale, Giuseppe Dinapoli, e due rappresentati di Fondazione Bologna Welcome si sono seduti al tavolo assieme ad Ares e Matteo, due accompagnatori turistici che hanno parlato in rappresentanza degli oltre 40 operanti nell’area metropolitana di Bologna, consegnando una lettera per ribadire il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai furbetti del turismo. Il ruolo degli accompagnatori : "Insieme contro i veri abusivi"

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