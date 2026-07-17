Lorenzi | Sinner è il numero uno nell’affrontare le difficoltà

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha mostrato una capacità di recupero dopo le sconfitte, tornando in campo più forte di prima. Secondo un commentatore, il tennista affronta le difficoltà con determinazione e riesce a metabolizzarle correttamente. Ogni volta che sperimenta un momento negativo, Sinner riesce a risollevarsi e a tornare in forma, continuando a competere ai massimi livelli.

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Riuscire a rialzarsi dopo le sconfitte per rientrare in campo più forte di prima è una delle prerogative di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, ogni volta che affronta un momento negativo, riesce a metabolizzarlo nel modo giusto e torna sempre sulla scena nel migliore dei modi. Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali d’Italia, ha parlato, nel corso della trasmissione Tennis Talk su SuperTennis, della capacità del numero uno del mondo di saper reagire alle difficoltà e di ripartire di slancio senza perdere tempo a recriminare sul passato. Sulla qualità principale di Sinner: “Credo che lui sia il numero uno non solo nell’affrontare le difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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