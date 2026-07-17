L’opposizione ha definito la legge elettorale una truffa, mentre la discussione principale tra i partiti di sinistra riguarda la leadership. La legge, che permette di selezionare chi governa e chi viene eletto, interessa a pochi, a meno che non influenzi direttamente il scelta politica. La questione rimane centrale, anche se non tutti i partiti si concentrano sulla stessa priorità. La discussione politica si concentra quindi più sulla spartizione dei ruoli che sui dettagli della normativa elettorale.

Della legge elettorale interessa a pochi, salvo nella misura in cui consente di scegliere chi governa e chi viene eletto. Cosa nient’affatto scontata. Anzi. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni la riforma della legge l’ha voluta pensando precisamente al primo aspetto: la governabilità. Ma ai cittadini interessa anche il secondo: la possibilità di scegliere chi eleggere. Che il Parlamento nei giorni scorsi ha bocciato col concorso di franchi tiratori e opposizioni in un intreccio tra interessi personali e tatticismi parlamentari. Nel mezzo rimangono le indispensabili formule elettorali che determineranno la composizione parlamentare e la maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’opposizione: è una truffa. Ma la vera partita a sinistra è la lotta per la leadership

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