Livin’ Tango in piazza l’Ensemble Hyperion
Durante la 21ª edizione del Terre d’Arezzo Music Festival, in corso fino al 27 agosto, si è esibito l’Ensemble Hyperion in piazza. La performance ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un concerto dal vivo. La manifestazione, che si svolge nella città toscana, prosegue con numerosi eventi musicali e artistici. La programmazione comprende spettacoli e concerti, attirando visitatori e appassionati di musica. La serata si è svolta senza incidenti o interruzioni.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Nel vivo la 21^ edizione del Terre d’Arezzo Music Festival 21^ in programma fio al 27 agosto con tanti appuntamenti diffusi. Il Festival Terre d’Arezzo diretto dal Maestro Andrea Trovato e giunto alla XXI edizione, attraversa molti luoghi d’arte ad Arezzo e in tutta la provincia, riempiendoli di magnifica musica ed eventi culturali di altissimo profilo. Evento cloux del Festival, lo spettacolo “Livin’ Tango” con l’Ensemble Hyperion, che si svolgerà stasera alle 21,15 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno oggi 17 luglio, in collaborazione con la Sez. Soci Unicoop Firenze. La serata, dedicata alla grande tradizione del tango argentino, presenterà musica di alto livello e danza dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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