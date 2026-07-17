Livin’ Tango in piazza l’Ensemble Hyperion

Notizia in breve

Durante la 21ª edizione del Terre d’Arezzo Music Festival, in corso fino al 27 agosto, si è esibito l’Ensemble Hyperion in piazza. La performance ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un concerto dal vivo. La manifestazione, che si svolge nella città toscana, prosegue con numerosi eventi musicali e artistici. La programmazione comprende spettacoli e concerti, attirando visitatori e appassionati di musica. La serata si è svolta senza incidenti o interruzioni.