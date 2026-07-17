L’IA trasformazione strutturale | per cogliere l’opportunità e non subirla servono partecipazione e formazione

In Lombardia, si registrano ancora crisi occupazionali legate all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Le aziende coinvolte segnalano difficoltà a mantenere i posti di lavoro a causa delle nuove tecnologie. La questione riguarda principalmente la necessità di formazione per i lavoratori, che devono acquisire competenze specifiche per adattarsi ai cambiamenti. La partecipazione dei dipendenti e la preparazione sono considerate strumenti chiave per affrontare le trasformazioni in corso nel settore.

In giro per l’Italia, come in Lombardia, continuano a susseguirsi notizie di crisi occupazionali di aziende motivate dall’implementazione dell’ Intelligenza artificiale: migliaia di posti di lavoro sono minacciati dall’introduzione di processi di automazione e di sviluppo dell’IA che stanno inesorabilmente sostituendo il fattore umano come forza lavoro. Bergamo sembra ancora immune, o per lo meno non ancora pervasa dalla drammaticità che si respira in altri territori. Di seguito le riflessioni di Luca Nieri, segretario provinciale della CISL di Bergamo. “Ogni salto tecnologico ha sempre presentato luci e ombre, come i due lati di una medaglia: da quando l’aratro era trainato dall’uomo, l’innovazione ci ha offerto sfide che, nel tempo, hanno migliorato il benessere della società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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