Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno condiviso la loro prima vacanza di coppia, post trasmissione televisiva. Durante le giornate, sono state scattate foto e sono state registrate scene divertenti. La coppia ha trascorso l’estate insieme, dopo aver festeggiato varie ricorrenze durante l’anno.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno aggiunto un altro tassello importante alla loro storia d’amore, ovvero le vacanze estive. I due hanno superato Natale, Capodanno, l’Epifania, le festività di Pasqua, e adesso è giunto il momento dell’estate. La coppia ha scelto come destinazione delle vacanze la Puglia e, attraverso i social, entrambi stanno condividendo svariati contenuti volti a immortalare i momenti trascorsi insieme. Tra i contenuti non mancano effusioni romantiche, scenette divertenti e alcune decisamente esilaranti. Come trascorrono le vacanze estive Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Agnese e Roberto sono insieme in vacanza in Puglia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - L’estate di Agnese e Roberto dopo UeD: prima vacanza di coppia, scene esilaranti e foto

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