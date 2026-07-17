L’erede | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 17 luglio. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammaticasentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e le fa capire che, per eliminare Melek, dovrà prima far fuori Sevde. Asir dà a Yildiz una chiavetta USB da consegnare a Serhat. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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