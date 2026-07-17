L’Erede anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2026

Venerdì 24 luglio 2026, su Canale 5 in prima serata, andrà in onda una nuova puntata de L’Erede. Durante l’episodio, Melek scoprirà dettagli sorprendenti sulle sue origini. La rivelazione cambierà la percezione del suo passato, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto specifico della scoperta. La trama si concentra sulla reazione del personaggio alle nuove informazioni.

La verità sulle sue origini sconvolge Melek nel corso del prossimo appuntamento de L’Erede, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 24 luglio 2026. Nel corso di una cena, la ‘pazza’ Sevde rivela alla ragazza di essere la sua vera madre. Una notizia che manda letteralmente in confusione la moglie di Serhat. Di seguito, le anticipazioni. Melek trova il coraggio per chiedere in maniera diretta a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Improvvisamente Sevde si agita, perde le staffe e caccia via la ragazza. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola. Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell’attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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L'erede Anticipazioni Puntata 10 Venerdi 24 Luglio - Canale 5

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