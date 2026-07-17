Camilla Milanesi, nota per i video di makeup su YouTube Italia, ora vive per strada. La influencer ha condiviso di dipendere dall’elemosina per sopravvivere. La sua abitazione non esiste più, e si sposta tra i quartieri cercando aiuto. La sua storia si è fatta strada sui social, dove ha mostrato la sua condizione di senzatetto. Non ci sono dettagli su come sia finita in questa situazione, ma la sua testimonianza è diventata virale.

Camilla Milanesi, conosciuta dal pubblico di YouTube Italia per i video sul make-up e per il linguaggio diretto, ha raccontato la difficile condizione in cui vive oggi. Dopo anni di popolarità sul web, la creator toscana ha riferito di abitare in un capannone occupato a Brescia e di chiedere l’elemosina per sostenersi. Il racconto è contenuto in una lunga intervista concessa al collega Simone Bitbox, pubblicata dopo un prolungato periodo di assenza dai social. La vicenda aveva già attirato l’attenzione dei suoi follower, anche per una raccolta fondi avviata nei mesi precedenti. Camilla Milanesi e l’assenza da YouTube. Camilla Milanesi era diventata nota circa dieci anni fa, durante la crescita di YouTube Italia, attraverso contenuti dedicati soprattutto al trucco e momenti della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’elemosina per vivere”. Il dramma della famosa italiana, da idolo a senzatetto

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