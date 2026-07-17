Mercoledì sera davanti a Palazzo Vecchio si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato Cittadini per chiedere la fine dell’accattonaggio con animali, in particolare cuccioli. La protesta si è concentrata sull’uso di cani e altri animali come strumenti di richiesta di denaro, evidenziando lo sfruttamento di questi animali nelle attività di elemosina. La manifestazione ha coinvolto cittadini e ha richiesto interventi per contrastare questa pratica.

di Carlo Casini Mercoledì sera davanti a Palazzo Vecchio si è tenuta la manifestazione organizzata dal Comitato Cittadini per per chiedere lo stop all’accattonaggio sfruttando la presenza di animali. Parallelamente il capogruppo M5s all’interno del palazzo ha presentato – supportato da una petizione del comitato di oltre 5mila firme – una proposta di deliberazione per modificare il Regolamento comunale per la tutela degli animali "come strumento per suscitare compassione e ottenere denaro, spesso esponendoli per ore al caldo, al traffico, ai rumori e a condizioni incompatibili con il loro benessere". Ma quanto è esteso il fenomeno? Per capirlo serve un tour per le vie del centro dove ieri, nonostante l’afa e il caldo martellante, la questua con animali a seguito, seppur modesta, era presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’elemosina dei quattro zampe. Cuccioli, monetine e coccole. L’altra faccia dello sfruttamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Collega" a quattro zampe. Come battere lo stress in azienda grazie alle coccole di UtoUn cane è stato adottato in un'azienda come “collega” per aiutare a ridurre lo stress dei dipendenti.

“L’altra faccia dello sport” con E. Spada, V. Rodini, F. Megli e M. VialeUn nuovo episodio di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si concentra su “L’altra faccia dello sport”.

Si parla di: L’elemosina dei quattro zampe. Cuccioli, monetine e coccole. L’altra faccia dello sfruttamento; Stop agli animali per elemosina e accattonaggio, cosa prevede la proposta per modificare il regolamento comunale.

L’elemosina dei quattro zampe. Cuccioli, monetine e coccole. L’altra faccia dello sfruttamentoDal sottopasso della stazione fino a Santissima Annunziata, tra i mendicanti con il cagnolino. E intanto vengono raccolte 5mila firme contro il fenomeno: Aiutare i deboli, ma senza business. . lanazione.it