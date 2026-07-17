L’egemonia culturale di Bad Bunny

Questo weekend, a Milano, si svolge un concerto di Bad Bunny, che da circa un anno e mezzo domina le classifiche e riempie i palazzetti. La sua presenza sul palco è imponente e attira un pubblico numeroso. La sua musica, che unisce diversi generi, ha conquistato un vasto pubblico e si è affermata come una delle più ascoltate del momento. La performance si svolge davanti a migliaia di fan entusiasti.

Riempie classifiche e palazzetti da un anno e mezzo, si è preso un posto senza eguali nel pop contemporaneo e questo weekend è a Milano Prima dell’uscita di Debí tirar más fotos, Bad Bunny aveva raggiunto uno status enorme nel mercato della musica latinoamericana ed era già diventato il principale punto di riferimento culturale del suo paese, Porto Rico. Grazie al clamoroso successo del suo sesto album in studio, uscito all’inizio del 2025, la reputazione di Benito Antonio Martínez Ocasio (il suo vero nome) è però cresciuta oltre ogni aspettativa. Il disco ha ottenuto un successo straordinario di pubblico e di critica e ha ridefinito la percezione mondiale del reggaeton, un genere a lungo considerato marginale o guardato con sufficienza, quando non direttamente con disprezzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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