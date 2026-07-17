L’economia dell’Atalanta | ricavi e costi in linea E gli 80 milioni in meno che spiegano il bisogno di plusvalenze

Da ecodibergamo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esercizio di bilancio dell’Atalanta si è chiuso al 30 giugno 2026, con ricavi e costi che risultano in equilibrio. Tuttavia, la società ha registrato una diminuzione di circa 80 milioni di euro rispetto all’anno precedente, motivo per cui ha annunciato la necessità di effettuare plusvalenze. La chiusura del bilancio include tutte le attività della stagione sportiva e precede l’inizio della campagna trasferimenti.

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L’ esercizio di bilancio dell’Atalanta, come quello di tutte le società di Serie A, si è chiuso al 30.06.2026. Questa data consente di registrare tutte le attività tipiche della stagione sportiva e far quadrare i conti prima dell’avvio della campagna trasferimenti. Indicativamente verrà approvato verso settembre e poi, convocata l’assemblea dei soci, depositato in Camera di Commercio. Dipende dalla volontà della società comunicare, anche in forma sintetica e in anticipo, i dati ufficiali. Solitamente possono essere visionati nei dettagli tra la fine di novembre ed i primi di dicembre. Molti di questi dati sono comunque già noti, ad esempio i diritti Tv o gli incassi da stadio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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