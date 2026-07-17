le prime pagine di oggi

Oggi la Camera ha approvato la nuova legge elettorale. Sono state discusse anche le richieste di grazia per Roggero e sono state emesse condanne relative al crollo del ponte Morandi.

L'approvazione della legge elettorale alla Camera, le discussioni sulla grazia a Roggero, e le condanne per il crollo del ponte Morandi A differenza di tutte le altre grandi scimmie vivono in una società matriarcale e non si accoppiano solo per fare cuccioli Per il riscaldamento globale è più facile incontrarle quando si va in montagna, e possono trasmettere malattie pericolose In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini". 🔗 Leggi su Ilpost.it

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