Una foto pubblicata su Instagram da Britney Spears ha suscitato molte speculazioni. Nelle immagini, la cantante appare con un pancione prominente, alimentando le voci su una possibile gravidanza e, di conseguenza, sulla futura nonna. La foto è stata condivisa recentemente e ha rapidamente attirato l’attenzione di media e fan, diventando oggetto di discussione sui social. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla veridicità dell’immagine.

Qualsiasi cosa ruoti attorno a Britney Spears fa sempre notizia; per questo, non sorprende che l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla popstar abbia già fatto il giro del mondo e alimentato il gossip. Nel carosello postato il 16 luglio si vedono dei pezzi di abbigliamento per neonata, e una maglietta con la scritta, in rosa, “Phoenix arrived”; nelle altre immagini si vedono inoltre il secondogenito della cantante, Jayden James Federline, e un ragazza coi capelli castani in teneri atteggiamenti. Criptica è anche la caption che accompagna il post: “Se sei fortunato, ho una persona incredibilmente bella che vorrei presentarti. Speriamo quest’anno” E se così non fosse, le cose più belle non verranno mai alla luce!!!!! Qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Le foto enigmatiche di Britney Spears accendono il gossip: sta per diventare nonna?

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