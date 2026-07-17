Una foto pubblicata su Instagram da Britney Spears ha scatenato rumors sulla sua possibile gravidanza e sulla futura nonna. La cantante ha condiviso uno scatto che ha attirato l’attenzione dei follower, senza fornire ulteriori dettagli. La stampa ha iniziato a speculare sulle eventuali novità nella sua vita privata. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali né conferme riguardo alle voci circolate. La foto continua a essere al centro dell’attenzione sui social.

Qualsiasi cosa ruoti attorno a Britney Spears fa sempre notizia; per questo, non sorprende che l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla popstar abbia già fatto il giro del mondo e alimentato il gossip. Nel carosello postato il 16 luglio si vedono dei pezzi di abbigliamento per neonata, e una maglietta con la scritta, in rosa, “Phoenix arrived”; nelle altre immagini si vedono inoltre il secondogenito della cantante, Jayden James Federline, e un ragazza coi capelli castani in teneri atteggiamenti. Criptica è anche la caption che accompagna il post: “Se sei fortunato, ho una persona incredibilmente bella che vorrei presentarti. Speriamo quest’anno” E se così non fosse, le cose più belle non verranno mai alla luce!!!!! Qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Le foto enigmatiche di Britney Spears accendono il gossip: sta per diventare nonna?

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