le ai trasformano la matematica se le convinci

Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da una società statunitense è riuscito a dimostrare una congettura matematica rimasta irrisolta per quasi cinquant’anni. I modelli di AI più avanzati stanno iniziando a modificare il settore della ricerca matematica, ma ancora richiedono input e stimoli specifici per funzionare. La scoperta rappresenta un passo importante, anche se il sistema necessita di essere guidato per arrivare a risultati complessi. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale dell’azienda che ha sviluppato l’AI.

I modelli sempre più avanzati hanno iniziato a cambiare un intero settore della ricerca, ma hanno bisogno di incoraggiamento La società statunitense OpenAI ha da poco annunciato che un proprio sistema di intelligenza artificiale è riuscito a dimostrare una congettura matematica rimasta irrisolta per quasi cinquant’anni. Il risultato, che dovrà essere confermato e validato, si aggiunge a una lunga serie di annunci sui progressi in campo matematico delle AI, il cui impiego sta rivoluzionando il settore, consentendo di avere dimostrazioni in pochi giorni, a volte ore, rispetto agli anni di lavoro richiesti un tempo. Le potenzialità sono enormi, ma non è sempre semplice distinguere tra i veri progressi e gli annunci altisonanti delle aziende che sviluppano le AI. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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