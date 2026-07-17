Con Messi in campo, l'Argentina si prepara per il Mondiale 2026. La presenza del capitano, che ha annunciato il ritiro internazionale, segna un momento cruciale per la nazionale. La squadra ha iniziato gli allenamenti e si concentra sulle strategie per le qualificazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ancora la sua partecipazione definitiva, ma l'interesse resta alto. La federazione sta valutando i prossimi passi in vista della competizione.

Con Messi e l'Argentina in campo, il calcio non è solo un gioco di tattiche e lavagne, ma il Mondiale 2026 dell'Albiceleste, e non importa come finirà, si sta trasformando in una sceneggiatura da best seller: sedicesimi passati ai supplementari contro Capo Verde, ottavi vinti in rimonta sull'Egitto, e con l'occhio dolce dell'arbitro, quarti sofferti con la Svizzera, di nuovo ai supplementari, stavolta in superiorità numerica, finché nel thriller firmato dal ct Scaloni, è arrivato anche il graffio decisivo di Lautaro Martinez, in gol al primo pallone toccato contro l'Inghilterra, per il 2-1 che vale la finale, lacrime e passione, un pezzo di storia e la gioia di due popoli, quello argentino e quello nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lautaro veggente

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