A Latina, un uomo è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Già destinatario di un ammonimento, è stato fermato in flagranza dopo averla minacciata e aggredita. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori conseguenze. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova a disposizione delle autorità. La donna ha riportato lesioni e ha denunciato il comportamento dell’ex partner.

Un arresto per maltrattamenti e atti persecutori a Latina, dove un uomo, già destinatario di ammonimento, è stato fermato in flagranza dopo aver minacciato e aggredito la ex compagna. L’uomo è stato trovato nei pressi dell’abitazione della vittima e condotto in carcere, mentre sono emersi episodi di persecuzione reiterata nel tempo. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri a Latina. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna, che segnalava la presenza dell’ex compagno sotto la propria abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Latina, incubo per una donna: ex compagno la perseguita e minaccia di morte, scatta l'arresto

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