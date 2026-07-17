L’Ariosto conferma Melis Nello staff arriva Deodato

Notizia in breve

La Pallamano Ariosto ha confermato il tecnico Melis e ha ingaggiato Deodato come nuovo membro dello staff. La stagione appena conclusa si è chiusa con risultati sorprendenti nella squadra Under 14. Ora la società si prepara per il prossimo campionato, avviando la pianificazione delle attività e delle strategie. La conferma di Melis e l’arrivo di Deodato segnano un passo importante per la continuità e il rafforzamento del team.