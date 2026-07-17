L’Ariosto conferma Melis Nello staff arriva Deodato
La Pallamano Ariosto ha confermato il tecnico Melis e ha ingaggiato Deodato come nuovo membro dello staff. La stagione appena conclusa si è chiusa con risultati sorprendenti nella squadra Under 14. Ora la società si prepara per il prossimo campionato, avviando la pianificazione delle attività e delle strategie. La conferma di Melis e l’arrivo di Deodato segnano un passo importante per la continuità e il rafforzamento del team.
Archiviata con grande soddisfazione la stagione appena conclusa con i sorprendenti risultati della selezione Under 14, per la Pallamano Ariosto si apre immediatamente la programmazione per il prossimo campionato. Primo tassello per la nuova avventura nella massima serie nazionale è la scelta dell’allenatore: in questa ottica, la società ferrarese ha puntato con decisione sulla conferma anche per la prossima stagione di coach Mattia Melis. Nonostante il campionato scorso non si sia concluso positivamente, si è scelto di puntare sul proseguimento del percorso intrapreso, nella convinzione che un ulteriore anno di esperienza per il giovane allenatore bolognese, possa portare ai risultati auspicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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