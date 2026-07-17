lampedusacinema

Il VENTO DEL NORD 2026 Con “ Gioia mia ” di Margherita Spampinato si apre domani sera a Lampedusa la 18.ma edizione della rassegna che accende ogni anno il grande schermo sul porto degli sbarchi Gioia mia di Margherita Spampinato Lampedusa, 17 luglio – Si apre domani sera con Gioia mia di Margherita Spampinato, David di Donatello per il migliore esordio alla regia e per la migliore attrice protagonista e Premio speciale BNL BNP Paribas nella ‘cinquina’ finalista dei Nastri d’Argento, la 18.ma edizione de Il Vento del Nord. La rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l’organizzazione di Massimo Ciavarro e la consulenza... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Il Vento del Nord 2026 / 18.ma edizione