Prima della semifinale con la Francia, il calciatore di 19 anni è entrato nel tunnel con una borsa piccola, scelta che ha attirato l’attenzione. La presenza di una borsa di piccole dimensioni ha fatto notizia, evidenziando una tendenza tra i giovani atleti. Nessun dettaglio sul contenuto o sulle motivazioni dietro la scelta, ma l’attenzione si è concentrata sulla dimensione della borsa prima di un match cruciale.

Lamine Yamal ha appena compiuto diciannove e ha già le idee chiare su cosa indossare prima di una partita che vale una finale mondiale. Prima della semifinale con la Francia, si è presentato nel tunnel con un look attento ad ogni dettaglio. Maglia e pantaloni della tuta della Spagna di rappresentanza coordinati, sneaker Adidas bianche, e poi il dettaglio che ha fatto il giro di ogni account di moda che si occupa anche di calcio: non una borsa, ma due. Da una parte una Bottega Veneta Cubo rosa, la pouch a mano diventata quasi un simbolo del brand negli ultimi anni, valore circa 3900 euro. Dall'altra, un vanity case sempre firmato Bottega Veneta, nera, con tracolla, anche in questo caso valore sopra i 3000 euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal e la rivincita delle borsette piccole

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Lamine Yamal and his little brother at Top Golf (via LamineYamal/IG)

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