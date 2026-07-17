Ventesimo giorno di ricerche nel lago di Vico per il marito della ministra Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Sommozzatori e robot continuano a scandagliare le acque senza esito. Le operazioni sono state prolungate nonostante le condizioni climatiche e le basse temperature. Nessuna traccia dell’uomo è stata ancora trovata, e le ricerche proseguono senza interruzioni. La famiglia e le autorità sono in attesa di eventuali sviluppi.

Ventesimo giorno di ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. La ricerca è incessante e drammatica. Le operazioni, che proseguono ininterrotte, non hanno finora dato esito. Da quasi tre settimane squadre specializzate da tutta Italia continuano a perlustrare i fondali del bacino con l’aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot. Fondali limacciosi e visibilità quasi nulla: il lago di Vico continua a non dare risposte. Le condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità, infatti, rendono le ricerche particolarmente complesse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lago di Vico, ventesimo giorno di ricerche: il dramma senza fine del marito della ministra Roccella: in acqua sommozzatori e robot

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