La voce del soprano e il respiro dell’organo Intorno a Francesco

Il 17 luglio 2026 a Arezzo, la direzione regionale dei Musei nazionali della Toscana ha avviato la rassegna intitolata “Intorno a Francesco”. La manifestazione include spettacoli e concerti, con un focus sulla musica sacra e il patrimonio artistico legato a Francesco d’Assisi. La rassegna si svolge in diverse location storiche della città, coinvolgendo artisti e orchestre locali. L’evento durerà diverse settimane e prevede anche esposizioni e incontri culturali.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Direzione regionale Musei nazionali della Toscana con i suoi musei statali, presenta la rassegna “ Intorno a Francesco ”, un articolato progetto culturale con la direzione artistica musicale del M° Giuseppe Lanzetta, realizzato in collaborazione con l’Orchestra da Camera Fiorentina con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Fino ad ottobre gli spazi e le sale del Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, diventeranno scenari vivi di incontro tra arti, pubblico e territorio. La rassegna rappresenta un’importante occasione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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