La società ha annunciato l'acquisto di Federico Pompilio, terzino sinistro proveniente dalla Serie D. Il giocatore arriva dalla squadra della Nova Romentin. La conferma dell’operazione è arrivata dopo le dichiarazioni del direttore sportivo, che aveva anticipato un rinforzo in quella posizione durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Pompilio si unisce al gruppo con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva della squadra.

È Federico Pompilio il nuovo terzino sinistro biancorosso. Il diesse Michele Menga aveva preannunciato un rinforzo in quel ruolo proprio durante la conferenza stampa di presentazione di mister Andrea Gennari, svoltasi lo scorso martedì. Pompilio, classe 2006, nella scorsa stagione ha disputato ventitré presenze nella Nova Romentin, compagine piemontese di Serie D. L’anno prima sempre in D, aveva raccolto due presenze con il Vado. Di spessore le precedenti annate nei settori giovanili di Torino, Alessandria, Avellino e Pro Vercelli. Alla Vis firmerà un contratto per un anno, con opzione sul secondo. Ieri intanto sono ripresi gli allenamenti al V Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vis pesca il nuovo terzino dalla serie D. E’ in arrivo Pompilio dalla Nova Romentin

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