Un temporale improvviso ha causato qualche minuto di pioggia durante il concerto di Giorgio Poi, costringendo il pubblico a riunirsi sotto il loggiato del chiostro di Sant’Agostino. Nonostante le condizioni meteorologiche, l’evento si è svolto regolarmente e non è stato annullato.

Un temporale improvviso, qualche minuto di pioggia e il pubblico costretto a stringersi sotto il loggiato del chiostro di Sant’Agostino. Ma la serata non si è interrotta, anzi. È diventata ancora più raccolta, quasi confidenziale, come se le parole di Sandro Veronesi avessero trovato nella pioggia una scenografia inattesa. Così il secondo appuntamento di Lunaria 2026, la rassegna estiva di Musicultura, ha regalato uno dei suoi momenti più intensi, sotto lo sguardo della Torre del Passero Solitario, simbolo senza tempo della poesia leopardiana. Protagonisti della serata lo scrittore, due volte Premio Strega, e l’attrice Valeria Solarino, interpreti di un reading tratto da Caducità, l’ultima raccolta di racconti di Veronesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pioggia non rovina Lunaria. Stasera il concerto di Giorgio Poi

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