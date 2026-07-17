La morte di Alexandra ad Arezzo causata dalla peritonite e il possibile legame con l' incidente d' auto | fatalità o malasanità?
Alexandra Halunga, 23 anni, è deceduta ad Arezzo cinque giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente d'auto. La causa della morte è stata accertata come peritonite. La famiglia ha ipotizzato un possibile collegamento tra l’incidente e il decorso clinico, sollevando dubbi sulla gestione medica. La procura ha aperto un’indagine per verificare eventuali responsabilità mediche o cause accidentali. La salma è stata sottoposta ad autopsia.
Alexandra Halunga, 23 anni, la studentessa aretina di origini rumene morta a cinque giorni dall'incidente in cui era stata coinvolta e dal quale era uscita apparentemente con una semplice frattura alla mano che l'aveva portata all'immediata dimissione dall'ospedale cortonese della Fratta, è stata stroncata da una peritonite violenta, provocata probabilmente dalle lesioni interne riportate nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava come passeggera. È questo il verdetto dell'autopsia che si è conclusa giovedì a Siena, anche se gli esami di laboratorio proseguiranno ancora nelle prossime settimane. Resta da... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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