La Juventus sta valutando il futuro di Nico González, con l’incertezza che si intreccia alla crescente richiesta economica legata alla Coppa del Mondo. La squadra italiana deve decidere se proseguire o meno con l’acquisto del giocatore, mentre il tecnico ha espresso desiderio di un’analisi più approfondita. La trattativa si svolge in un clima di tensione, tra polemiche e discussioni sul valore del trasferimento.

2026-07-17 16:03:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Juventus deve ancora decidere sul futuro di Nico González. L’esterno argentino, che ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo, sembra desideroso di tornare Atletico Madrid dove ha trascorso la scorsa stagione stabilendosi sia dentro che fuori dal campo. Il club spagnolo resta la sua destinazione preferita, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. L’Atlético ha scelto di non attivare l’opzione di acquisto da 32 milioni di euro concordata l’estate scorsa, ritenendo di poter riaprire i colloqui con la Juventus a condizioni più favorevoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Juventus affronta il dilemma di Nico González mentre la forma della Coppa del Mondo aumenta il prezzo, ma Spalletti vuole uno sguardo più attento

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NOVITÀ TONALI! JUVE, GLI INCASTRI E NICO GONZALEZ. STANKOVIC, LINTER E LA ROMA DEL FUTURO

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