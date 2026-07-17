Da giorni, la zona della Ginestra risulta senza copertura telefonica. I telefoni cellulari non funzionano, i punti vendita non riescono a processare pagamenti e anche le linee fisse presentano interruzioni intermittenti. Le cause dei disservizi non sono ancora chiare e non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali. Famiglie e attività commerciali sono rimaste isolate, con difficoltà a comunicare e operare normalmente.

Cellulari isolati, Pos a singhiozzo e, ogni tanto, anche problemi sulla telefonia fissa. Sono un mistero le cause dei disservizi che ormai da tempo interessano la frazione di Ginestra Fiorentina, nel territorio comunale di Lastra a Signa, e che sono già stati oggetto, spiegano i cittadini, di diverse richieste d’intervento e segnalazioni ai vari operatori. In pratica, con frequenza crescente, il segnale dei cellulari sparisce, isolando completamente la zona. "Questi disagi vanno avanti da alcuni anni – spiegano i residenti – addirittura, secondo alcuni, dal 2020. Inizialmente però si trattava di episodi isolati e sporadici, ai quali non abbiamo dato grande importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ginestra resta senza linea. Famiglie e negozi isolati

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