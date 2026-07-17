Il termine “feccia” usato dal militare in carriera è stato definito dal commentatore come il “capitale umano” dell’ex ufficiale. Vannacci ha utilizzato questa parola come parte del suo nuovo linguaggio, associandola a un insieme di persone che vanno oltre i diseredati o le periferie. La definizione viene presentata come una delle parole d’ordine del suo modo di esprimersi, senza specificare ulteriori dettagli o contesti.

È la feccia il capitale umano di Roberto Vannacci. Per feccia, capofila delle parole d’ordine del nuovo vocabolario del militare d’avventura oggi politico in carriera, non si intenda soltanto il popolo dei diseredati, gli abitanti delle periferie, i senza diritti. La feccia, nella gestione narrativa di Vannacci, è anche costituita da coloro che hanno visto il carcere, coloro che altrove si vedrebbero condannati alla panchina e con lui invece felicemente promossi e messi in campo. La rincorsa del centrodestra per non fare entrare in cella Mario Roggero, intimando al presidente della Repubblica di concedergli la grazia, sarà moneta sonante per Vannacci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “feccia” eletta a orgoglio nazionale, il capolavoro di Vannacci | il commento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci lancia Futuro Nazionale: “Siamo lo scarto e la feccia, orgogliosi di esserlo”Vannacci ha presentato il movimento Futuro Nazionale, dichiarando: “Siamo lo scarto e la feccia, orgogliosi di esserlo”.

Vannacci lancia Futuro Nazionale: “Siamo la feccia e ne andiamo fieri”Il 14 giugno 2026, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, Roberto Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo movimento politico chiamato...

Nomine in Futuro nazionale, Vannacci ignora la base e scoppia la rivolta nelle regioni del Sud: È come Meloni e SalviniCampania, Puglia, Sicilia: gli iscritti di Futuro Nazionale accusano Vannacci di nomine dall'alto e nessuna meritocrazia ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci apre l’assemblea di FnV e attacca il centrodestra: Porta avanti l’agenda Draghi. Più di mezz’ora contro la stampa: Orgogliosi di essere la feccia ...Allacciate le cinture, oggi ce n’è per tutti, non risparmierò nessuno. Oltre 30 minuti di attacchi alla stampa, con tanto di nomi e cognomi di giornalisti che si infiltrano tra di noi come tra i vi ... ilfattoquotidiano.it