La Commissione europea ha modificato il sistema delle quote di emissione, apportando cambiamenti che favoriscono alcune industrie. La revisione dell'Ets, il meccanismo di scambio di quote di emissione, ha suscitato tensioni tra i Paesi membri. Venerdì si sono intensificate le discussioni, con pressioni da parte di alcuni Stati e lobby industriali per modificare le proposte iniziali. La decisione finale ha visto un allineamento su misure più favorevoli a specifici settori industriali.

Venerdì di fuoco era preannunciato. E venerdì di fuoco è stato sulla revisione dell’ Ets, il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione sui cui i Paesi membri erano e restano divisi. La si può leggere in due modi: che la Commissione europea indebolisca significativamente la sua arma migliore contro il cambiamento climatico, proponendo anche di aumentare il numero di quote gratuite per le emissioni di anidride carbonica, o che Bruxelles voglia rendere il sistema più flessibile (prevedendo anche una più graduale diminuzione del tetto alle emissioni e delle quote disponibili), ma chiedendo un impegno concreto delle aziende nella decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione ridisegna il sistema delle quote di emissione a misura di industria. E cede alle pressioni di Italia (e altri Paesi) e delle lobby

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