Kimi-Ferrari parte il derby a Spa Verstappen | il futuro è un enigma

Oggi è iniziato il duello tra Kimi Raikkonen e la Ferrari sul circuito di Spa, in Belgio. La gara si svolge sulle Ardenne, con le vetture che sfrecciano a oltre 300 kmh. Verstappen ha commentato che il futuro rimane un’incognita, mentre Russell potrebbe influenzare la corsa. La competizione si preannuncia intensa, con i piloti pronti a sfidarsi nel classico derby tra il finlandese e la squadra italiana.

Kimi versus Ferrari. Il Derby d’Italia a 300 all’ora ricomincia oggi sulle Ardenne. Sperando non si intrometta, una volta ancora, l’algido Russell . Il voto. Ha detto ieri Antonelli: "Da turista a Wimbledon mi sono divertito, ho parlato a lungo con un mito come Federer e sono stato felice per l’impresa di Sinner. Ora è tempo di tornare in pista. Vengo da due ritiri, a Silverstone è’ stato frustrante ma le rotture fanno parte del motorsport. Ma nel complesso in Inghilterra eravamo forti come Mercedes, il passo era buono. Ora devo solo portare a casa il risultato, per ottenere il massimo da ogni aspetto che è sotto il mio controllo. Il resto non dipende da me e non posso farci nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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