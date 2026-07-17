Keith Thomas tetraplegico da 6 anni torna a muovere mani e braccia grazie a un doppio bypass neurale

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo sei anni di paralisi, un uomo tetraplegico ha ripreso a muovere mani e braccia grazie a un doppio bypass neurale. L’intervento ha coinvolto un impianto cerebrale che aggira la lesione al midollo spinale, permettendo il recupero della sensibilità e del movimento. L’incidente in piscina ha causato la paralisi, ma l’innovativo dispositivo ha consentito di riottenere alcune funzioni motorie.

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L’uomo, rimasto paralizzato in seguito a un incidente in piscina, ha recuperato il movimento e la sensibilità di mani e braccia grazie a un innovativo impianto cerebrale che bypassa la lesione al midollo spinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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