Juve Bremer papà-bis | è nata la seconda figlia

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Helena. La nascita si è verificata di recente, e l’atleta ha condiviso la notizia insieme alla moglie, Deborah Claudino. La famiglia del calciatore si è così allargata con l’arrivo di un nuovo membro.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Helena, allargando così la famiglia insieme alla moglie Deborah Claudino. L'ufficialità è arrivata tramite i social network, dove la compagna del calciatore ha condiviso la gioia per il nuovo arrivo con un toccante messaggio di ringraziamento: "Benvenuta, figlia mia, Helena. Grazie, Dio, per la tua protezione e per la mia famiglia". La piccola si unisce alla primogenita Agatha, nata nel 2020. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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