Jesi piange la morte di Lorenzo Silvestri, un ragazzo di 15 anni, deceduto ieri all’ospedale Salesi. Lorenzo si è spento nel sonno, lasciando un vuoto tra amici e familiari. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore nella comunità e tra gli studenti del Liceo Artistico Mannucci. La città si è stretta intorno alla famiglia, che ha annunciato il lutto.

JESI - Lorenzo si è addormentato per sempre ieri, all’ospedale Salesi. Aveva solo 15 anni. La scomparsa di Lorenzo Silvestri è una ferita che attraversa la città e il Liceo Artistico Mannucci. Una malattia ha portato via Lorenzo che era forte, vivace, sereno. Aveva quella capacità rara di affrontare le difficoltà senza perdere la dolcezza. Mamma Claudia e babbo Marco lo hanno accompagnato con un amore che non conosce misura. Per il fratellino Filippo, Lorenzo era un supereroe: quello che sa proteggere, che sa far ridere, che sa trasformare un pomeriggio qualunque in un gioco, in un’avventura, in un ricordo che ora diventa prezioso. Studente della 1° A, a scuola aveva trovato il suo posto sereno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi in lacrime per Lorenzo Silvestri, morto a 15 anni. Era un leone, ora fa il supereroe in cielo

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