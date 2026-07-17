Jenna Ortega e Rose Byrne sono entrambe sul set del nuovo film sportivo ‘Nasty’. La pellicola, scritta da Isabella Jarosz, racconta la storia di un giovane atleta di ginnastica che cerca di entrare nella squadra olimpica. La narrazione si concentra sulla sua sfida contro un avversario particolare: il suo allenatore. Le riprese sono in corso in diverse location, con un cast composto anche da altri attori non ancora annunciati.

Nasty, scritto da Isabella Jarosz, segue un giovane atleta che lotta per un posto nella squadra olimpica di ginnastica che deve superare il suo più grande avversario: il suo allenatore. Jenna Ortega, Rose Byrne saranno le protagoniste. Scopriamo di più. La produzione del film. Rose Byrne e Jenna Ortega saranno le recite in Nasty di Mary Bronstein. Il progetto, che sarà pubblicato dalla nuova etichetta indie della Warner Bros. Clockwork, è un dramma sportivo. Se segue un’atleta che sta lottando per un posto nella squadra olimpica di ginnastica e che riconosce che il suo più grande avversario è il suo allenatore. La produzione. La società di produzione di Barbie LuckyChap sta producendo insieme a Ortega mentre il film, Nasty, inizierà le riprese questo autunno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jenna Ortega e Rose Byrne reciteranno nel nuovo film sportivo ‘Nasty’

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