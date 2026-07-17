Un film su Pino Daniele ha suscitato polemiche per una scena in cui il cantante mangia friarielli in modo esagerato, con ciuffi di verdura appesi alle labbra. La scena si svolge durante un pranzo di famiglia, mentre le zie gli propongono di partecipare a un concorso per un posto in Alitalia. La rappresentazione ha generato commenti critici sui social, alcuni ritenendo poco rispettosa l’immagine del cantautore.

Quei friarielli proprio non vanno giù. Forse Pino Daniele li amava, ma non credo li avrebbe divorati così, a bocca aperta, con ciuffi di verdura oleosa pendenti dalle labbra, mentre durante il pranzo di famiglia le zie gli propongono di partecipare al concorso per un posto in Alitalia. È un fotogramma del trailer ufficiale di «Je so’ pazzo»: pochi minuti gridati («la storia mai raccontata»), con Massimiliano Caiazzo alias Pino (impressionante la trasformazione) dallo sguardo torvo, mentre gli dicono che la sua canzone «parla male della città» (tormentone che arriva fino ai nostri giorni, Saviano docet). Il film di Nicola Prosatore sarà nelle sale a ottobre e in anteprima a Giffoni Valle Piana sabato 25. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - «Je so' pazzo», la falsa partenza del film su Pino Daniele tra friarielli e polemiche

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