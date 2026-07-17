I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2026 hanno iniziato l'edizione con un tuffo dall'elicottero. La registrazione si è svolta nelle Filippine. La finale è stata disputata da tre partecipanti molto noti tra il pubblico. Restano da confermare i dettagli e le modalità di svolgimento della puntata conclusiva.

Continuano a circolare indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi registrata nelle Filippine. Secondo i rumor emersi nelle ultime ore, i concorrenti avrebbero iniziato l’avventura con il tradizionale tuffo dall’elicottero, mentre la finale sarebbe stata disputata da tre protagonisti molto amati dal pubblico. Ecco tutti i dettagli trapelati dopo la conclusione delle riprese del reality. Isola dei Famosi 2026, le indiscrezioni continuano dopo la fine delle riprese. Le telecamere si sono spente da poche ore, ma attorno alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi continuano a moltiplicarsi indiscrezioni, anticipazioni e retroscena che stanno alimentando la curiosità degli appassionati del reality. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Isola dei Famosi 2026, emergono nuovi retroscena: tuffo dall’elicottero all’esordio e finale con tre protagonisti

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