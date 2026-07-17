Un autore ha raccontato come è nato il suo romanzo “La malinconia del tartufo” durante un'intervista. Ha spiegato che il libro nasce dall’incontro tra due mondi, uno legato alla passione per il tartufo e l’altro alla scrittura. Ha descritto il processo creativo e le ispirazioni che lo hanno portato a sviluppare la storia. L’autore ha anche condiviso alcuni dettagli sul percorso di scrittura e sulle influenze che hanno determinato il tono del romanzo.

Orso Tosco, ospite de Il Piacere della Lettura, racconta la genesi del suo romanzo "La malinconia del tartufo". Un incontro tra due mondi: quello dell’arte, conosciuto personalmente quando lavorava come guardiano alla Tate Modern di Londra, e quello del suo Pinguino, l’indiscusso eccentrico protagonista Gualtiero Bova, arrivato ormai al suo terzo romanzo. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intervista all'autore Orso Tosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comicon Bergamo 2026: Intervista all’autore di Fai Lobster, Luca NegriDurante il Comicon di Bergamo 2026, che si è svolto dal 26 al 28 giugno presso la Fiera di Bergamo, è stata intervistata l’autore di Fai Lobster,...

In Onda, Paolo Mieli incalza l'autore dell'intervista a Trump: "Come hai fatto a telefonargli?"Durante la trasmissione di sabato 20 giugno su La7, Paolo Mieli ha chiesto all’intervistato come sia riuscito a telefonare a Donald Trump,...