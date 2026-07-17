Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie
È arrivata la guida operativa per l’inizio dell’anno scolastico 20262027, rivolta a dirigenti, DSGA e personale scolastico. La pubblicazione include oltre 150 circolari e documenti, più sette tutorial dedicati all’intelligenza artificiale e alle operazioni di segreteria. La rivista trimestrale digitale, numero 32026, si concentra sugli adempimenti principali da rispettare all’apertura delle scuole, offrendo strumenti pratici e aggiornamenti per il personale scolastico.
Il numero 32026 della rivista trimestrale digitale, rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Una guida strutturata per l’inizio delle attività Il fascicolo (più di 180 pagine), che sarà pubblicato entro fine Luglio in formato . L'articolo Inizio anno scolastico 2627: la guida operativa per DS, DSGA, segreterie, staff. Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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