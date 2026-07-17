Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie

Notizia in breve

È arrivata la guida operativa per l’inizio dell’anno scolastico 20262027, rivolta a dirigenti, DSGA e personale scolastico. La pubblicazione include oltre 150 circolari e documenti, più sette tutorial dedicati all’intelligenza artificiale e alle operazioni di segreteria. La rivista trimestrale digitale, numero 32026, si concentra sugli adempimenti principali da rispettare all’apertura delle scuole, offrendo strumenti pratici e aggiornamenti per il personale scolastico.