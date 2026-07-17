Un incidente in autostrada ha coinvolto diversi mezzi, causando lunghe code e automobilisti rimasti sotto il sole cocente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Stradale. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con auto ferme e persone in attesa di chiarimenti. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o eventuali feriti. La viabilità è ancora rallentata in quella tratta, mentre le autorità gestiscono la situazione.

In una delle giornate più calde dell’estate, con temperature roventi che stanno mettendo a dura prova milioni di italiani, anche mettersi in viaggio è diventato un’impresa. Decine di automobilisti stanno trascorrendo lunghi minuti, e in molti casi oltre un’ora, bloccati all’interno delle proprie auto sotto un sole implacabile, con il caldo che rende ancora più pesante l’attesa. La situazione è particolarmente difficile per chi ha scelto di partire nel pomeriggio di venerdì, tradizionalmente uno dei momenti più trafficati della settimana. Le partenze per il fine settimana e per le vacanze estive si stanno infatti scontrando con un’emergenza improvvisa che ha paralizzato uno dei principali assi autostradali italiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente in autostrada tra più mezzi: code e automobilisti intrappolati sotto al sole cocente

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