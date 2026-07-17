L a famiglia Leroy, diretto da Florent Bernard nel 2004 è il film francese di Rai 3 da vedere stasera alle 21.15. Una commedia agrodolce che descrive con delicatezza e senza melodramma il tema della separazione e la difficoltà dei genitori e dei figli nel trovare un nuovo equilibrio. Nel cast Charlotte Gainsbourg e José Garcia, coppia scoppiata che dovrà scoprire che cosa resta davvero di una famiglia quando l’amore finisce. Una clip da “La famiglia Leroy”, commedia agrodolce con Charlotte Gainsbourg X Leggi anche › Sarà Danny Boyle ad aprire la Biennale di Venezia con INK, il film sulla nascita del tabloid The Sun La famiglia Leroy, trama del film stasera alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, "La famiglia Leory" esplora la difficile ricerca di equilibrio di una famiglia di fronte a una separazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jessica e Gilda cantano Proud Mary nella versione di Tina Turner | The Voice Generations Finale

Notizie e thread social correlati

Buonvino: stasera il gran finale su Rai 1 e in streaming su RaiPlayStasera va in onda su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay il gran finale della serie televisiva.

Mare Fuori 6, rivelate le date della messa in onda: quando arriverà su RaiPlay e Rai 2?I nuovi episodi di Mare Fuori 6 saranno disponibili su RaiPlay dal 20 ottobre e su Rai 2 dal 21 ottobre.

Temi più discussi: Agorà Estate - S2026 - Puntata del 22/07/2026 - in diretta su Rai 3 22/07/2026 alle 08:00; Blob - S2025/26 - Puntata del 24/07/2026 - in diretta su Rai 3 24/07/2026 alle 20:00; Tg3 Linea Notte - TG3 Linea Notte Estate - in diretta su Rai 3 21/07/2026 alle 00:00; Piloti - RaiPlay.

Oggi andrà in onda la prima puntata del #TIMSummerHits, sarà presente anche Gaia. In prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play. x.com

Torna In Cammino tra arte e fede. In onda su Rai 3 dal 13 luglio al 31 agostoL'edizione estiva 2026 attraversa alcuni dei più significativi itinerari religiosi e culturali d'Italia: dalla Costiera Amalfitana dalla Costiera Amalfitana a San Giovanni Rotondo ... quotidiano.net

Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, stasera su Rai 1: le anticipazioniOggi, domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai 1, in onda un nuovo appuntamento con Noos - L’avventura della conoscenza: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon. comingsoon.it