In occasione degli impegni ufficiali a Girona la sovrana offre l' ispirazione definitiva per affrontare le alte temperature con eleganza e comodità
Durante un evento a Girona, la regina di Spagna ha mostrato come affrontare le alte temperature estive con stile e comodità. Alla partecipazione con il consiglio consultivo dei giovani della Fondazione Princesa de Girona, ha indossato un look curato nei dettagli, dimostrando eleganza. L’evento si è svolto in Catalogna e ha attirato l’attenzione per il modo in cui la sovrana ha gestito il caldo mantenendo raffinatezza.
S aper affrontare il grande caldo estivo mantenendo una raffinatezza impeccabile richiede un’attenta cura dei dettagli. Una vera e propria lezione di eleganza arrivata da Girona, in Catalogna, dove Letizia di Spagna ha partecipato all’incontro con il consiglio consultivo dei giovani della Fondazione Princesa de Girona. In occasione di questa importante tappa istituzionale, pensata per dare massimo risalto al ruolo della principessa ereditaria Leonor e della sorella Sofía, la sovrana ha scelto di adottare un profilo discreto ma d’impatto. Per l’evento diurno, la regina ha sfoggiato un look fresco, fluido e chic, ideale per combattere le alte temperature senza sacrificare il bon ton. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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