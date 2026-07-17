In occasione degli impegni ufficiali a Girona la sovrana offre l' ispirazione definitiva per affrontare le alte temperature con eleganza e comodità

Notizia in breve

Durante un evento a Girona, la regina di Spagna ha mostrato come affrontare le alte temperature estive con stile e comodità. Alla partecipazione con il consiglio consultivo dei giovani della Fondazione Princesa de Girona, ha indossato un look curato nei dettagli, dimostrando eleganza. L’evento si è svolto in Catalogna e ha attirato l’attenzione per il modo in cui la sovrana ha gestito il caldo mantenendo raffinatezza.