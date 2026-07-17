Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026, la prima pagina di un quotidiano mostra una vignetta di Osho. La notizia riguarda la riunione degli italiani di fronte all'ugola di Adani, che ha suscitato divisioni. La maggioranza si è schierata compatta, mentre una piccola minoranza ha espresso opinioni contrarie, ritenendo che Adani meriti accesso libero a timpani e cervelli. Non sono stati segnalati altri dettagli o reazioni ufficiali.