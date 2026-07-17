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Notizia in breve
Venerdì 17 luglio 2026, la prima pagina di un quotidiano mostra una vignetta di Osho. La notizia riguarda la riunione degli italiani di fronte all'ugola di Adani, che ha suscitato divisioni. La maggioranza si è schierata compatta, mentre una piccola minoranza ha espresso opinioni contrarie, ritenendo che Adani meriti accesso libero a timpani e cervelli. Non sono stati segnalati altri dettagli o reazioni ufficiali.
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 17 luglio 2026. Divisi su tutto, gli italiani ritrovano l'unità nazionale davanti all'ugola di Adani, salvo una sparuta minoranza che lo considera meritevole di libero accesso a timpani e cervelli altrui. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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