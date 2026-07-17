Illuminazione e stili abitativi | luce e arredamento contemporaneo

Da laprimapagina.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo studio evidenzia come l’illuminazione e gli stili abitativi contemporanei si concentrino su dettagli specifici, dalla scelta dei colori alla posizione degli accessori. L’arredamento di questo stile non privilegia la semplicità, ma si concentra su un’attenzione accurata a ogni elemento, creando ambienti equilibrati e funzionali. La disposizione della luce naturale e artificiale viene pianificata per valorizzare gli spazi e gli oggetti.

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L’ arredamento in stile contemporaneo non si basa su una semplicità fine a se stessa. Parliamo di un approccio in cui ogni dettaglio conta, dallo studio della distribuzione dei colori fino alla collocazione strategica degli accessori. Per valorizzare al massimo tutto questo, è fondamentale lavorare sull’ illuminazione. Ormai sappiamo che la luce arreda esattamente come mobili e complementi. L’arredamento e il design contemporaneo ci hanno insegnato proprio ad andare oltre alla fisicità e alla storia del singolo pezzo, aiutandoci a capire che la bellezza di un ambiente è fatta di tanti tasselli. Quello della luce, anche se non sempre ce ne rendiamo conto razionalmente, ha un ruolo basilare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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