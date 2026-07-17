il superenalotto premia roma vinti oltre 683mila euro

Si è nascosto ancora una volta il "6" ultra milionario nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 113 di giovedì 16 luglio e il Jackpot continua inesorabilmente a salire arrivando a quota 195,2 milioni di euro che sono in palio per il concorso di questa sera venerdì 17 luglio. Mentre al caccia al “6” che entrerà nella storia del gioco di Sisal non si ferma, fa festa una persona che ha c entrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 683.762,04 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Roma presso il punto di vendita Derby Bar situato in via Vasco De Gama, 5355. La combinazione vincente è stata: 1 – 15 – 21 – 46 – 52 – 67 – J 41 – SS 76. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 14/07/2026

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