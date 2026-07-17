Il riso amaro svela la Russia e l’uomo

Ci sono tanti modi per esercitare la libertà di pensiero. Il più difficile di tutti consiste nell’evitare come la peste gli incasellamenti, nel prendere programmaticamente le distanze da ogni accenno di irreggimentazione politico-intellettuale. È la via più ostica, questa, perché chi la segue ha le spalle completamente scoperte. Non ha una parte a cui iscriversi, e dunque non viene sostenuto da nessuno. Si può dire che Sergej Dovlatov (1941-1990) abbia scelto tale impervio sentiero. È stato uno dei più grandi scrittori russi di ogni tempo, un inarrivabile maestro della satira, creatore di un umorismo verniciato di amarezza che al grandissimo pubblico italiano potrebbe ricordare i momenti migliori del Fantozzi di Paolo Villaggio (quello dei racconti, soprattutto). 🔗 Leggi su Panorama.it

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