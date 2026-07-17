Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del PUN, aggiornato al 17 luglio 2026, è di 0,1687 euro per kWh. Nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,1517 euro per kWh e il massimo di 0,1983 euro per kWh.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 17 Luglio 2026 si attesta a 0,1687 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1517 €kWh e il massimo ha raggiunto 0,1983 €kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00, mentre il picco di prezzo si è verificato alle 20:00. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di monitorare attentamente i consumi per ottimizzare la spesa energetica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 17072026 0,1687 +0,0046 16072026 0,1705 +0,0046... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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