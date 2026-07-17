Il prezzo del PUN, aggiornato al 17 luglio 2026, è di 0,1687 euro per kWh. Nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,1517 euro per kWh e il massimo di 0,1983 euro per kWh.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 17 Luglio 2026 si attesta a 0,1687 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1517 €kWh e il massimo ha raggiunto 0,1983 €kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00, mentre il picco di prezzo si è verificato alle 20:00. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di monitorare attentamente i consumi per ottimizzare la spesa energetica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 17072026 0,1687 +0,0046 16072026 0,1705 +0,0046... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La trappola dellescalation | Roberto Buffagni

Argomenti più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 13 luglio 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 8 luglio: torna a salire il costo dell'energia e del gas; PUN e PSV 12 luglio: netto calo della luce, gas non disponibile; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 14 luglio 2026.

MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com

La guerra spinge il costo previsto delle bollette a 260 euro in più all’annoL’aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe incidere sulle bollette energetiche; secondo le stime di Facile.it, stando alle attuali previsioni sul prezzo dell’energia, nei prossimi 12 mesi gli i ... msn.com