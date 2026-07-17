A pochi mesi dal matrimonio, un giovane di 32 anni e la sua fidanzata di 29 sono rimasti coinvolti in un incidente che ha causato la morte del figlio del giovane. La coppia aveva già fissato la data delle nozze, che non si terrà più. La tragedia si è verificata nove mesi prima delle nozze programmate. La coppia si amava e aveva condiviso progetti futuri, ma ora si trova a dover affrontare il dolore per la perdita del bambino.

Mancavano nove mesi al loro matrimonio. Avevano anche fissato la data. Alberto Fanfani, 32 anni, e la fidanzata Marta Danisi (insieme nella foto sotto), 29, si amavano. Un amore forte e cristallino, nato nelle corsie dell’ospedale Cisanello di Pisa. Il 14 agosto 2018, stavano attraversando il ponte Morandi per andare ad Alessandria, dove la giovane donna aveva ottenuto l’atteso contratto a tempo indeterminato come infermiera. A lui, medico, mancava invece solo un anno alla specializzazione. I loro sogni purtroppo sono crollati con quel ponte. Facendo a pezzi anche la vita dei genitori di Alberto, mamma Daniela e papà Franco. Che, al telefono dalla loro casa di Gavinana (quartiere di Firenze), commentano il verdetto del tribunale di Genova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il figlio morì a pochi mesi dalle nozze: "Nessun verdetto ce lo restituirà"

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